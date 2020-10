La metafisica dell'ombra e il simbolismo dell'immagine

Mettendo a confronto alcune opere filosofiche di Bruno e diversi dipinti di Caravaggio del periodo romano si possono scorgere molte affinità rispetto al ruolo dell’ombra e al ruolo dell’immagine. La funzione dell’immagine è nella filosofia bruniana fondamentale. L'immagine appare come un elemento di mediazione, come un mezzo per rendere visibile l’invisibile, un tramite per accedere alla conoscenza.



Materia: Filosofia.

Destinatari: studenti del IV e del V anno del liceo.

Professoressa: Giulietta Ottaviano.