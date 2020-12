Lingua araba: Il nome e l'articolo

In arabo esiste solo l’articolo determinativo che, prefisso al nome, vale per tutti i generi e per tutti i numeri. In questa prima unità ci si concentrerà sull’articolo determinativo: dove scriverlo, come unirlo con il nome e come pronunciarlo nella lettura. A questo proposito sarà necessario esplicitare la differenza tra le “lettere solari” (che nella pronuncia si assimilano con la -l dell’articolo al-) e le “lettere lunari” (dove l’assimilazione non avviene).



Materia: Arabo.

Destinatari: Alunni della scuola secondaria di II grado (primo anno di studio della lingua).

Professoressa: Odetta Pizzingrilli