Studio analitico-grafico della funzione quadratica

Si ricava la parabola con vertice nell’origine e successivamente, per traslazione, la parabola con asse parallelo all’asse delle ordinate. Si illustrano i fasci di parabole ottenuti al variare dei coefficienti per scoprire alcune notevoli proprietà e successivamente si verificano le stesse per via analitica.



Materia: Matematica.

Destinatari: studenti del 1° biennio e/o del 2° biennio di tutti gli istituti.

Professore: Gigante Izzo.