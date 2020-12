Esplorare la struttura di un enzima grazie alla bioinformatica

Si mette in evidenza il ruolo della bioinformatica nel risolvere problemi di tipo biologico e si danno indicazioni di alcune banche dati di libero accesso che permettono di ricercare sequenze di aminoacidi o nucleotidi per confrontarle e ricavarne le distanze evolutive, oppure per esplorare i dettagli strutturali delle molecole. Grazie ad immagini di questo tipo, si scenderà nel dettaglio della struttura dell’enzima AHD e nel suo ruolo di catalizzatore, comprendendo come anche piccole variazioni possano avere grande influenza sulla reazione.



Materia: Chimica.

Destinatari: studenti del II biennio Liceo scientifico e V anno.

Professoressa: Maria Angela Bernardi.