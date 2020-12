L'interazione virtuale

Navigare in rete vuole dire anche sapersi comportare. La rete è analisi, esplorazione e sempre interazione. Con altri utenti, con le macchine e con i software, noi interagiamo in ogni singolo istante che siamo connessi. Ma come mi devo comportare in rete?



Materia: Educazione civica.

Destinatari: studenti del biennio del liceo.

Roberto Razeto, Responsabile Sviluppo Digitale, Citizens' Platform.