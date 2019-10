XVI Passaparola a Lecce

L’11 e il 12 ottobre a Lecce si svolge Passaparola La cultura è ricchezza, un momento di scambio di esperienze e progetti di tutti gli operatori della filiera del libro. L’evento, organizzato dal Forum del libro in collaborazione con i Presìdi del Libro, promosso e sostenuto dalla Regione Puglia, Assessorato all’Industria Turistica e Culturale, in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese e patrocinato dal Comune di Lecce, è rivolto al mondo della scuola, delle biblioteche, dell’editoria, delle librerie, delle associazioni culturali e delle istituzioni che hanno tra i propri obiettivi l’educazione e la promozione della lettura.

L’edizione di quest’anno ha come media partner Rai Cultura e Radio3.



Nei due giorni del Forum, rappresentanti dei diversi mondi del libro (scuola, editoria, biblioteche, librerie, Istituti e associazioni culturali, istituzioni) metteranno a confronto le loro esperienze, affrontando il tema della cultura come ricchezza e della promozione della lettura come efficace contrasto alla povertà educativa. Tra gli ospiti, oltre a insegnanti, bibliotecari, librai e operatori culturali di Lecce e della Puglia, interverranno: Ricardo Franco Levi (AIE), Giovanni Peresson (Centro Studi AIE), Vincenzo Santoro (ANCI), Paolo Ambrosini (ALI), Giulio Cederna (Save the Children), Marco Zapparoli (ADEI), Cristina Giussani (SIL), Marino Sinibaldi e Pietro Del Soldà (Radio3), Nicola Lagioia (Salone del libro di Torino), Carlo Fuortes (Teatro dell’Opera di Roma), Carlo Borgomeo (Fondazione CON IL SUD). Venerdì 11 ottobre, presso il Convitto Palmieri, gli ospiti dibatteranno intorno a due coppie di parole-concetti: pubblico/privato e innovazione/tradizione. Sabato 12 ottobre, al teatro Apollo, puntata speciale di “Tutta l’umanità ne parla”, programma di Edoardo Camurri e Michele De Mieri prodotto da RAI Radio3, a cura di Elisabetta Parisi, condotto da Edoardo Camurri e Pietro Del Soldà. Durante la mattinata si svolgeranno due debate tra studenti delle scuole secondarie di Lecce e della Puglia in gara sui temi del Passaparola che premierà i vincitori. A chiudere la giornata un Talk impossibile tra due filosofi Gennaro Carillo e Michele Ciliberto - che “impersoneranno” Machiavelli e Platone a confronto sul “Potere delle idee/l’idea del potere” coordinati da Edoardo Camurri e Pietro Del Soldà di Radio3.