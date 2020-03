Brevi video, materiali fai da te, enigmi, giochi coinvolgenti e sfide di coding, proposti ogni giorno per giocare in famiglia come a scuola, senza dispositivi elettronici e senza prerequisiti, stimolando il pensiero computazionale e coltivando competenze condivise tra alunni e insegnanti, al di fuori degli orari e degli spazi scolastici. Coding in famiglia è un'iniziativa dell'Università di Urbino e dell'Assocazione CodeMOOCnet.



Alessandro Bogliolo è professore di Sistemi per l'elaborazione dell'informazione all'Università di Urbino, coordinatore di EU CodeWeek e membro del Governing board della Digital Skills and Jobs Coalition. Per RAI Scuola è autore e conduttore di "Coding", "CodyGames", "Il digitale" e "Gli algoritmi di ogni giorno".