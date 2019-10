50 anni di Internet

Alle 22.30 del 29 ottobre 1969, da un computer dell’Università di Los Angeles parte un messaggio destinato ad un altro computer dello Stanford Research Institute a Menio Park, 500 km di distanza. Era nato il primo “nodo” di una rete chiamata ArpaNet, progenitrice di Internet. A 50 anni da quel primo collegamento tra due centri di ricerca californiani, passo fatidico nella storia della Rete, Rai Cultura propone sul suo portale uno Speciale che ripercorre le fasi della ricerca sul fronte universitario e governativo del progetto che, partito dagli Stati Uniti, ha assunto un carattere planetario, diventando uno dei fenomeni che maggiormente caratterizzano la società contemporanea. Sarà l’occasione anche per proporre il viaggio all'alba del web italiano con il documentario “Login. Il giorno in cui l'Italia scoprì Internet” - scritto da Riccardo Luna. E' la storia della prima connessione, partita il 30 aprile del 1986 da un centro del Cnr a Pisa per arrivare a una stazione satellitare degli Stati Uniti, passando per le antenne del Fucino.



In questo speciale vi proponiamo il film scritto da Riccardo Luna Login. Il giorno in cui l'Italia scoprì Internet, per la regia di Alice Tomassini. E' la storia della prima connessione, partita il 30 aprile del 1986 da un centro del Cnr a Pisa per arrivare a una stazione satellitare degli Stati Uniti, passando per le antenne del Fucino. Un messaggio di quattro lettere che impiegò meno di un secondo per andare e tornare. Da quel momento nulla sarebbe più stato come prima. Inoltre, per approfondire, le clip: dal programma di Rai Scuola Memex Galileo Internet, una rete indistruttibile; dal programma Digital World i contributi di tre esperti: Alessandro Loppi, Luca De Biase e il filosofo Luciano Floridi.



