Torna il Festival del Teatro Greco

Un piccolo ma esaustivo approfondimento su uno degli eventi più classici ed attesi dell' estate teatrale italiana. Anche quest' anno infatti in tanti si daranno appuntamento nella bellissima Siracusa per vedere nel suo splendido Teatro Greco del V sec. a. C. che arriva a contenere fino a cinquemila spettatori, alcuni tra i più bei testi che l'antichità abbia fatto arrivare fino a noi.