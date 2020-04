Per Scuola@Casa News, oggi Gino Roncaglia ci propone… una risorsa, un documento importante redatto congiuntamente dal Ministero dell'Istruzione e dall’ Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza e che riguarda un tema di enorme rilievo didattica a distanza e diritti degli studenti. Vengono toccati argomenti come l'inclusione, la riduzione delle diseguaglianze con delle riflessioni ma anche dei suggerimenti di attività concrete che possono essere messe in atto nella nostra didattica a distanza. Cercare di stimolare per quanto possibile una riflessione delle studentesse e degli studenti sulla situazione che stanno vivendo in questi giorni, attraverso l'uso dei disegni con i bambini più piccoli all'uso poi di tutta una gamma di forme di espressione e di comunicazione, fino a suggerire per gli studenti delle superiori l'uso della metodologia SWOT: Strength (punti di forza), Weakness (debolezze), Opportunities (opportunità) e per finire Threats (minacce): lavorare su queste quattro coordinate è sicuramente uno dei modi possibili per riflettere sull'esperienza di questi giorni. Tra i webinar di oggi, quelli dell’Indire "Costruire futuri possibili, tra incertezza e resilienza", poi "Il gruppo per l'apprendimento individuale", "La DaD nella scuola dell'infanzia e l'utilizzo del "Kamishibai" e infine "Come costruire una giornata scolastica digitale efficace ed equilibrata".La sezione del sito MIUR dedicata alla didattica a distanza nell’emergenza coronavirus: https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-distanza.html Webinar “A scuola di Privacy” organizzato dall’Ufficio Scolastico Regionale dell’Emilia Romagna: http://rn.istruzioneer.gov.it/2020/04/09/webinar-a-scuola-di-privacy-giovedi-16-aprile-2020-ore-15-00-18-00/ Webinar INDIRE: http://www.indire.it/la-rete-di-avanguardie-educative-a-supporto-dellemergenza-sanitaria/