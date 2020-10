"Di scaffale in scaffale" e "Verso Didacta 2021"

Sono settimane non facili per la scuola italiana e in generale per il paese: i dati per la pandemia mostrano una tendenza indubbiamente preoccupante alla diffusione del virus e quindi è importante che anche il mondo della scuola in questo periodo affronti questa situazione con un'attenzione particolare.In tale contesto è importante il ruolo rivestito dagli insegnanti che devono cercare di spiegare ed illustrare il problema agli studenti, sollecitandoli a comportamenti responsabili anche fuori dalla scuola.È importante anche che il mondo della scuola non dia un'immagine di falsa normalità, mentre risulta più efficace cercare di parlare dei problemi, affrontarli con gradazioni e stili di dialogo diversi in corrispondenza delle diverse età.Dal punto di vista delle metodologie didattiche, è importante cercare di utilizzare l'ambiente digitale, l'ecosistema di rete per allargare la bolla chiusa del gruppo classe, cercando di offrire online delle occasioni di incontro non strettamente legate ai curricula didattici, ai programmi, ma allargate anche a tematiche più generali, magari anche sfruttando delle occasioni che vengono dall'esterno, come alcuni eventi che vengono organizzati in questo periodo.In particolare, questa settimana segnaliamo, evento all’interno del ciclo Free…liberi di Leggere! una iniziativa ad accesso libero, promossa dal Movimento Avanguardie Educative, il Movimento delle Piccole Scuole e la Rete Biblòh! che si terrà mercoledì 14 ottobre alle ore 16.00 e di cui ci illustrano i dettagli Angelo Bardini Ambassador Indire e Giuseppina Mangione, ricercatrice Indire.L’evento vuole stimolare un confronto tra scuole, ricercatori Indire ed esponenti del mondo educativo, delle istituzioni e della cultura con l’obiettivo di valorizzare e potenziare le biblioteche scolastiche intese come spazi in cui la vita scolastica interagisce con quella cittadina. L’evento riprende l’idea delle “collezioni” che ogni piccola scuola dovrebbe offrire: collezioni varie, ricche, piene di finestre per guardare il mondo e colmare il gap della distanza.Altro appuntamento che vi segnaliamo èil 13 e 14 ottobre, che in vista della sua quarta edizione che si terrà dal 17 al 19 marzo 2021 alla Fortezza da Basso di Firenze, propone quattro importanti eventi online su alcuni dei temi cruciali dell’innovazione del nostro sistema scolastico.Di scaffale in scaffale: https://piccolescuole.indire.it/iniziative/di-scaffale-in-scaffale/ Verso Didacta 2021: https://fieradidacta.indire.it/convegno-in-streaming-verso-fiera-didacta-2021/