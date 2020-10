La dialettica di Platone

Per Platone, la dialettica è l'unico procedimento conoscitivo che consente di accedere all’essenza delle cose, cogliendo le idee universali al di sotto delle molteplici determinazioni del mondo reale, attraverso il cosiddetto ""procedimento dicotomico"", che consiste nella esclusione dei falsi predicati dell’essere. In tal senso, la dialettica rappresenta in qualche modo il compimento stesso della filosofia.



Materia: Filosofia.

Professore: Alessandro Volpone.

Destinatari: studenti delle classi terze dei licei.