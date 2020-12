Marziale e l'inaugurazione del Colosseo

Roma, 80 d.C.: è inaugurato con grandi celebrazioni l'Anfiteatro Flavio, la prima struttura in pietra destinata a spettacoli di belve e gladiatori. Un poeta spagnolo che si sta affermando in città, Marziale, è presente sul posto: di qui nascerà una raccolta di epigrammi, il Liber de spectaculis ("Libro sugli spettacoli"), dal quale si prendono qui le mosse per ripercorrere alcuni momenti dell'inaugurazione del Colosseo e dei giochi che si svolgevano nell'anfiteatro nell'antichità.



Materia: Greco/Latino/Italiano.

Destinatari: studenti della scuola secondaria di secondo grado - IV e V anno.

Professore: Salvatore Tufano.