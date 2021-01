Giornata Internazionale di Eurovisioni. XXXIV edizione

Il, dalla Sala Arazzi della Rai, in diretta streaming su questa pagina a partiresarà visibile la XXXIV edizionedellache ha come tema La trasformazione dello Spazio pubblico europeo della comunicazione in uno spazio virtuale: quali conseguenze nei rapporti fra media e cittadini.L'incontro si articola in: dalle 9.00 alle 11.00 la sessione realizzata in collaborazione con l'Associazionee ildalle 11.30 alle 14.00 la sessione realizzata in collaborazione coned infine, dalle 16.00 alle 18.00, quella realizzata in collaborazione con ilPresentazione del concorso per le scuoledi Articolo 21 e Ministero dell’Istruzione sul dirittoall’istruzione e alla conoscenza: Rileggiamo l’articolo 34 della CostituzioneCoordinatore:Interverranno:con interpretazione simultanea FRA-ING-ITAL’attività delle piattaforme tra DSA e direttiva SMAV. La frontieradi una nuova regolazione?Modertore:(RAI)Saluti:Presidente RAIPresidente EurovisioniPresidente AGCOMKey Note Speech:Panel di discussionePartecipanti:, Commissario AGCOM;, Facebook;, CommissarioCSA;, Università Bocconi;, Presidente ERGA;, Presidente Confindustria Radio TV; Rappresentante TV pubbliche *Conclusioni:, Presidente AGCOM, Presidente CSAOre 16:00 Presentazione video inchiesta Ladri di dati, vincitrice 9° edizioneCoordinatore:, presidente ass. Amici di Roberto MorrioneModeratrice:– Rainews24Partecipanti:, autori, tutor- ReportA seguire proiezione del video vincitore