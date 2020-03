Un’introduzione facile alla formazione on-line in dieci puntate da dieci minuti per insegnanti, studenti e genitori.Un progetto di Rai Cultura per aiutare la gestione dell’emergenza coronavirus nel periodo di sospensione della didattica in presenza.Idee, strumenti, metodi, esempi concreti e facilmente riproducibili che permettono di continuare a gestire attività didattiche e di apprendimento utilizzando le risorse di rete.La scelta dei programmi e degli strumenti presentati tiene conto delle indicazioni fornite dal MIUR attraverso il sito https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-distanza.html In questa prima puntata:

Presentazione della trasmissione. Cos’è la formazione online? Un po’ di storia e alcuni concetti-chiave. Nella seconda parte della puntata Licia Cianfriglia, che rappresenta i dirigenti scolastici nel Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione, ci spiega come le scuole stanno reagendo all’emergenza coronavirus e la funzione che può avere al riguardo la formazione on-line.