Quali piattaforme? Il registro elettronico come strumento didattico

Un’introduzione facile alla formazione on-line in dieci puntate da dieci minuti per insegnanti, studenti e genitori.Un progetto di Rai Cultura per aiutare la gestione dell’emergenza coronavirus nel periodo di sospensione della didattica in presenza. Idee, strumenti, metodi, esempi concreti e facilmente riproducibili che permettono di continuare a gestire attività didattiche e di apprendimento utilizzando le risorse di rete.La scelta dei programmi e degli strumenti presentati tiene conto delle indicazioni fornite dal MIUR attraverso il sito https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-distanza.html In questa quarta puntata:Quali piattaforme? La puntata introduce le principali tipologie di piattaforme utilizzabili a supporto della didattica e dell’apprendimento on-line, soffermandosi poi su una delle più semplici e diffuse: il registro elettronico come strumento per la distribuzione di contenuti di apprendimento.