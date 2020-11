La Notte Europea dei Ricercatori 2020

La Notte dei Ricercatori è un’iniziativa promossa dalla Commissione Europea, dal 2005, che coinvolge ogni anno migliaia di ricercatori e istituzioni di ricerca in tutti i paesi europei. L’obiettivo è quello di creare occasioni di incontro tra ricercatori e cittadini per diffondere la cultura scientifica e la conoscenza delle professioni della ricerca in un contesto informale e stimolante. All’ultima call della Commissione Europea, per l’edizione 2020 della manifestazione, 100 sono stati i progetti proposti, sottomessi da 28 Paesi. Quelli approvati complessivamente sono 51, di cui sette italiani.



I 7 progetti italiani finanziati quest'anno sono:



BRIGHT-NIGHT (coordinato dall’Università degli studi di Firenze);

ERN APULIA (coordinato dall’Università del Salento);

MEETmeTONIGHT (coordinato dall’università Milano-Bicocca);

NET Science (coordinato dal CNR);

SHARPER (coordinato da Psiquadro - impresa sociale di comunicazione della scienza);

SOCIETY NEXT (coordinato dal Consorzio interuniversitario CINECA)

SUPERSCIENCEME (coordinato dall’Università della Calabria)



Vediamoli nel dettaglio.