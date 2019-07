Moon Day: 50 anni dallo sbarco sulla Luna

Un piccolo passo per un uomo, un grande passo per l'umanità. Alle 22.56 minuti e 15 secondi del 20 luglio 1969, l’americano Neil Armstrong è il primo essere umano a mettere piede sul suolo lunare chiamato “Mare della Tranquillità”. È trascorso mezzo secolo da quella incredibile passeggiata che ha segnato l’inizio di una nuova era, la scoperta di un nuovo mondo raggiunto dopo un viaggio calcolabile in circa 384.400 km dalla Terra. Quella stessa Luna sognata e ammirata nei secoli da artisti e scienziati, descritta da Ludovico Ariosto, studiata da Leonardo, da Galileo, cantata da David Bowie, fissata sulle tele di quadri immortali e infinitamente riprodotta sul grande schermo. Quello stesso satellite da cinquant'anni ha un'impronta umana indelebile sulla sua superficie. Rai Cultura propone uno speciale sull’allunaggio e su tutti gli effetti che questa impresa straordinaria ha generato sul nostro pianeta Terra.