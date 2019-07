Omaggio a Andrea Camilleri

Nato il 6 settembre del 1925 a Porto Empedocle in Sicilia, lo scrittore, sceneggiatore e regista Andrea Camilleri è uno dei rari casi di autore molto amato dai lettori e molto stimato dai critici letterari. Da Il birraio di Preston alla Biografia del figlio cambiato fino alla serie di romanzi sul Commissario Montalbano, che è diventato una celebre serie televisiva interpretata da Luca Zingaretti, Andrea Camilleri ha costruito un’immagine indelebile della sua Sicilia. Lo ha fatto con uno stile che mischia sapientemente l’italiano al dialetto siciliano, e grazie a uno sguardo acuto e mai banale sui dettagli della quotidianità. Camilleri comincia a pubblicare i suoi saggi e romanzi fin dal 1978, ma è a partire dagli anni Novanta che ottiene il grandissimo successo di pubblico: è stato tradotto in più di cento lingue e ha venduto circa dieci milioni di copie in tutto il mondo. La maggior parte dei suoi libri sono pubblicati in Italia da Sellerio, nella collana La memoria, fondata da Leonardo Sciascia.



Rai Cultura gli rende omaggio con questo Speciale che raccoglie diversi filmati a lui dedicati: da quelli sulla Sicilia a quelli sui suoi libri, dal rapporto con la memoria all'incontro con Francesco Piccolo a Libri Come, e molto altro ancora.