Premio Campiello 2019

Sono stati oltre trecento i libri presi in considerazione dalla Giuria del Premio Campiello per l'edizione 2019 e questa è la cinquina dei finalisti: Il gioco di Santa Oca (La Nave di Teseo) di Laura Pariani, La vita dispari (Einaudi) di Paolo Colagrande, Carnaio (Fandango) di Giulio Cavalli, Lo stradone (Ponte alle Grazie) di Francesco Pecoraro, Madrigale senza suono (Bollati Boringhieri) di Andrea Tarabbia, L’appuntamento con la serata finale, al Teatro La Fenice di Venezia, è per il 14 settembre. Conduce la serata, trasmessa in diretta da Rai Cinque, Andrea Delogu. E al posto della Giuria dei letterati (presieduta da Carlo Nordio e composta da Federico Bertoni, Daniela Brogi, Silvia Calandrelli, Philippe Daverio, Chiara Fenoglio, Luigi Matt, Ermanno Paccagnini, Lorenzo Tomasin, Roberto Vecchioni, Emanuele Zinato) a decretare la vincitrice o il vincitore saranno trecento lettori anonimi.