I Lincei per il Clima

Rai Cultura, in collaborazione con L’Accademia Nazionale dei Lincei, presenta 16 puntate sul clima e il cambiamento climatico in un momento storico in cui il complesso delle condizione meteorologiche muta repentinamente in ogni angolo del pianeta.

L’emergenza clima, ormai divenuta a tutti gli effetti una piaga mondiale da contrastare, passa necessariamente attraverso delle adeguate misure politiche atte a diminuire, in un arco temporale ristretto, le emissioni di gas nell'atmosfera in maniera sostanziale.

Parleremo dei mutamenti climatici degli ultimi anni e del lontano passato facendoci spiegare da illustri accademici cosa fa cambiare il clima, i cambiamenti osservati negli ultimi 50 anni, le sorgenti di gas serra e com'è cambiato il clima negli ultimi 700 milioni di anni.

Si svelerà la complessità del clima, i processi di variabilità naturale, l’attribuzione delle cause del riscaldamento globale e le proiezioni di clima futuro.

Si indagheranno gli impatti e i rischi: il clima e la qualità dell’aria, il clima e la salute, il clima e la biodiversità.

Cercheremo di rispondere alle domande sul nostro prossimo futuro: "Che fare? Quale energia utilizzare? Quale politica? Quale economia?" Curiosità, aneddoti e dati raccontati da scienziati, divulgatori ed esperti della materia per raccontare i grandi punti di svolta, per rivelare il piacere della ricerca, il gusto della scoperta, l’emozione del sapere.