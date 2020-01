Federico Fellini a 100 anni dalla nascita

Non mi sarei m ai aspettato di diventare regista, ma poi dal primo giorno, dalla prima volta che gridai Motore! Azione! Stop! Mi è sembrato di farlo da sempre, non avrei potuto fare altro, e quello ero io, e quella era la mia vita

Federico Fellini

20 gennaio 1920. Nasce a Rimini Federico Fellini. Dopo una collaborazione nel 1938, come disegnatore di vignette alla “Domenica del Corriere”, Fellini si trasferisce a Roma con la scusa di iscriversi a Giurisprudenza. In realtà inizia a frequentare il mondo dell’avanspettacolo e della radio, dove conosce Aldo Fabrizi, Erminio Macario e Marcello Marchesi, iniziando a scrivere copioni. Nel 1943 Federico incontra in radio Giulietta Masina e in quello stesso anno i due si sposano. Il primo film Lo sceicco bianco è del 1952, l'ultimo, La Voce della Luna del 1990. In mezzo cinque Oscar (di cui uno alla carriera) e titoli immortali: 8 e ½, la Dolce vita, Amarcord. Federico Fellini muore a Roma il 31 ottobre 1993.



In occasione dei 100 anni dalla nascita di Federico Fellini, i canali di Rai Cultura propongono:



RAI STORIA



5 gennaio, 12 gennaio, 19 gennaio

Ore 16



Fellini racconta



- Autoritratto ritrovato: realizzato con materiale delle Teche Rai, la puntata, frutto di un attento lavoro di ricerca, offre un ritratto del regista riminese attraverso interviste rilasciate dal cineasta sul set dei suoi film - La dolce vita, Giulietta degli spiriti e Amarcord, solo per citarne alcuni - e durante la partecipazione a Festival e altre manifestazioni internazionali.



- Diario di un film, incentrato sulla lavorazione di E la nave va: un racconto che parte dalla genesi del film, passando per il suo rapporto con Tonino Guerra, co-sceneggiatore del film, fino ai criteri da lui seguiti nella scelta degli attori e della colonna sonora del film



- Passeggiate nella memoria, un ritratto più intimo del Maestro attraverso interviste che svelano il dietro le quinte dei suoi capolavori e i ricordi della sua vita pubblica e privata





19 gennaio 2020

Ore 21:10



Binario Cinema



- E la nave va



20 gennaio 2020

Ore 00.10 e in replica 8.30 11.30 14.00 20.10



- Il giorno e la Storia



20 gennaio 2020

Ore 19.00



- Lezioni di Storia. Federico Fellini (Con Stephen Gundle)





20 gennaio 2020

Ore 21.10



- Dai nostri inviati – Federico Fellini alla Mostra di Arte Cinematografica di Venezia





20 gennaio 2020

Ore 21.30



- Restauro – Zoom su Fellini di Sergio Zavoli





RAI 5



20 gennaio 2020

Ore 22:15



- Pillola Save the Date: Fellini block notes





Ore 22:20



- Block-notes di un regista







Ore 22:55 ca



Speciale Save the date: Fellini, i suoi luoghi e le sue atmosfere (Prima visione) (1^ TX)

Per festeggiare i 100 anni dalla nascita di Federico Fellini Save the date, in onda su Rai 5 il 20 gennaio, propone uno speciale da 30 minuti sul regista riminese





Martedì 21 gennaio

Ore 23:15 ca



Il bidone