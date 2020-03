In vista delle celebrazioni nel 2021 per i 700 anni dalla morte di Dante Alighieri (1265-1321), è stato istituito dal Consiglio dei ministri il Dante Dì nella data 25 marzo, considerato dai dantisti il giorno dell’anno in cui inizia il viaggio nell'aldilà della Divina Commedia. Il 25 marzo 2020 dunque, in Italia e nel mondo, verrà celebrata per la prima volta una giornata interamente dedicata al sommo poeta.



Dante Alighieri è considerato il padre della lingua italiana ed è uno dei pilastri della letteratura mondiale di tutti i tempi. Nato a Firenze tra il 21 maggio e il 21 giugno del 1265 è noto principalmente per la sua opera più importante, la Comedìa, conosciuta come la Divina Commedia e composta tra il 1306 e il 1321, che rappresenta la più importante testimonianza della letteratura medievale e del Dolce Stil Novo. Tra le sue altre, magistrali e celeberrime opere ricordiamo: la Vita Nova, composta tra il 1292 e il 1293 che comprende il sonetto Tanto gentile e tanto onesta pare; il Convivio, composto tra il 1303 e il 1308, in cui emerge il ruolo civile della letteratura; il De vulgari eloquentia, trattato composto in latino tra il 1303 e il 1304 in cui Dante difende la dignità e l'importanza della lingua "volgare"; e De monarchia, opera composta tra il 1310 e il 1313 in cui convergono tutto il suo pensiero e la sua filosofia politica. Muore a Ravenna, in esilio dalla sua amata Firenze, nella notte tra il 13 e il 14 settembre del 1321.



Rai Cultura in occasione del primo Dante Dì dedica al sommo poeta uno Speciale ricchissimo di contenuti: i commenti alla Divina Commedia di dantisti, filologi e critici letterari, la lettura dei suoi versi da parte di grandi interpreti, gli approfondimenti degli esperti sulla sua biografia, le sue opere, la sua epoca.





PROGRAMMAZIONE RAI CULTURA



Inoltre, in attesa di celebrare il primo DanteDì, Rai Cultura modifica la propria programmazione su Rai 5 e Rai Storia proprio in omaggio alla giornata dedicata al sommo poeta. Ecco il programma completo:



RAI 5



Dal 16 al 21 marzo

Testimoni del tempo. Lezioni sulla Divina Commedia

Il linguista Luca Serianni legge, commenta e analizza sei canti della Divina Commedia, due per ogni cantica, scelti tra i più noti e i meno conosciuti.



Dal 23 al 25 marzo

Storie della Letteratura – Speciale per Dante

I linguisti Valeria Della Valle, Giuseppe Patota e Luca Serianni introducono e commentano una cantica dantesca,nella suggestiva cornice della Sala Dante del Casino Massimo Giustiniani in Roma-





RAI Storia

Mercoledì 25 marzo 2020



Ore 00.00

Il giorno e la storia

Puntata interamente dedicata al “Dantedì”.



Ore 22:10

a.C.d.C. - Dante e l’invenzione dell’inferno

Attraverso la selezione di alcuni degli episodi più conosciuti e cruenti del poema, messi in scena attraverso suggestivi reenactment, il documentario evidenzia il punto di contatto tra il racconto dantesco e le opere d'arte di celebri artisti.



